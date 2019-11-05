Мэрия Сан-Франциско объявила Месяц осведомленности о трансгендерах

С начала ноября в Калифорнии начинается Месяц осведомленности о трансгендерах (Trans Awareness Month) — время, когда трансгендеры, представители нетрадиционных ориентаций и их союзники вместе отмечают успехи и действуют против предубежденности, дискриминации и насилия.

“Здесь, в Сан-Франциско, мы отмечаем Месяц осведомленности о трансгендерах, чтобы подчеркнуть сотрудничество общественности и городской администрации в борьбе за равноправие для людей нетрадиционной ориентации. Также в этом месяце мы отмечаем День памяти трансгендеров, в который мы отдаем дань уважения женщинам-трансгендерам, главным образом чернокожим, которых мы потеряли из-за насилия. Сейчас, когда трансгендеры по всей стране находятся под ударом, Сан-Франциско не успокоится до тех пор, пока все наши жители не будут чувствовать себя в безопасности”, – говорится в пресс-релизе города Сан-Франциско.

В ознаменование открытия Месяца, над мэрией Сан-Франциско был вывешен флаг трансгендеров, а само здание освещается