За резолюцию проголосовали 232 законодателя, против –196, передает Голос Америки.

Американские законодатели в четверг проводят первое голосование в рамках расследования по вопросу об импичменте: контролируемая демократами Палата представителей рассматривает резолюцию, устанавливающую следующие шаги этого стремительно продвигающегося процесса.

Утром в четверг, в преддверии голосования, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси провела пресс-конференцию. Пелоси сказала журналистам, что “сегодня печальный день”, печальный потому, что никто из законодателей, по словам спикера, не пришел в Конгресс, чтобы заниматься импичментом президента, законодатели пришли сюда, чтобы работать ради лучшего будущего американцев. Однако, подчеркнула Пелоси, в Палате представителей не могут и не будут мириться с тем, что глава государства грубо нарушает Конституцию Соединенных Штатов.

Около 10:30 часов утра 232 голосами против 196 была принята резолюция, формализующая расследование по вопросу об импичменте президента Трампа. Голоса в Палате представителей, в основном, разделились по партийному принципу.

Голосование является первой официальной проверкой популярности расследования, которое началось 24 сентября. Для принятия резолюции демократам, занимающим 224 места из 435, нужно было набрать простое большинство голосов.

Резолюция предусматривает проведение публичных слушаний и обнародование стенограмм с закрытых заседаний, а также определяет, какие права имеют республиканцы и сам президент Дональд Трамп для участия в дальнейших этапах процесса.

Первая реакция на итоги голосования

Президент Трамп сразу после голосования опубликовал твит, в котором назвал расследование «величайшей охотой на ведьм в американской истории».

Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм опубликовала заявление, в котором подчеркнула, что «президент не совершал никаких нарушений», и назвала процесс «нечестным, неконституционным и фундаментально неамериканским».

«Нездоровая одержимость Нэнси Пелоси и демократов этим нелегитимным процессом импичмента не причиняет вреда президенту Трампу, она причиняет вред американскому народу», – заявила Гришэм.

Готовясь к голосованию, Пелоси сказала своим коллегам-демократам: «Мы принимаем эту меру, чтобы устранить всякие сомнения в том, может ли администрация Трампа удерживать документы, препятствовать даче показаний, игнорировать должным образом санкционированные повестки или продолжать воспрепятствовать деятельности Палаты представителей».

Представители демократической партии объявили о намерении начать процедуру импичмента президента Трампа в сентябре этого года – после того как стали известны подробности телефонного разговора президента США с лидером Украины Владимиром Зеленским, отмечает BBC.

