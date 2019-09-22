Город Тафт в калифорнийском округе Керн последовал примеру своих соседей и разрешил офицерам местного департамента полиции размещать на своих служебных автомобилях наклейки с американским флагом и девизом «In God We Trust». Это решение было единогласно принято городским советом 3 сентября.

«Я горжусь этой надписью на своей патрульной машине, – цитирует Taft Midway Driller слова члена городского совета Джефф Ивленд, сержант Службы шерифа округа Керн. – Наша страна была основана на этих принципах».

«Мы полагаемся на Бога — эта надпись есть на наших деньгах, в наших школах, в наших офисах. Это наш образ жизни», – добавил член совета Эд Уайтинг.

Ранее подобные решения приняли такие калифорнийские города, как Бейкерсфилд и Делано.