Законодатели также поддержали введение санкций в отношении Турции из-за вторжения на северо-восток Сирии, передает Голос Америки.

Законодатели в Палате представителей подавляющим большинством голосов во вторник проголосовали за принятие резолюции о признании геноцидом массовых убийств армян турками в начале XX века. Это символическое голосование, скорее всего, осложнит и без того напряженные отношения между США и Турцией.

Палата представителей поддержала резолюцию 405 голосами. Всего 11 законодателей высказались против принятия документа. Резолюция признает геноцидом массовые убийства армян в Османской империи, которые происходили с 1915 по 1923 годы. В общей сложности тогда погибли полтора миллиона армян.

Кроме того, нижняя палата Конгресса подавляющим большинством голосов поддержала законопроект о введении санкций в отношении Турции из-за военного вторжения на север Сирии. Новые санкции одобрили 403 конгрессмена, 16 высказались против.

В Анкаре осудили принятие Палатой представителей резолюции о геноциде армян, назвав это решение «недействительным». Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу написал в Твиттере, что Турция помешала «большой игре» своим вторжением в Сирию, и что решение Палаты представителей является попыткой мести Анкаре за проведение операции.

«Те, чьи проекты были сорваны, обратились к устаревшим резолюциям. Круги, верящие в то, что таким образом они отомстят, ошибаются. Это постыдное решение тех, кто эксплуатирует историю в политических интересах, является недействительным для нашего правительства и народа», – говорится в заявлении главы МИД Турции.

