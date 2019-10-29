Мария Бутина депортирована из США

В пятницу, 25 октября 31-летняя Мария Бутина была освобождена из тюрьмы в городе Талахасси, штат Флорида. Об этом сообщает Голос Америки. В московском аэропорту Шереметьево гражданку РФ встречали с цветами.

Фото: STR

Она была приговорена к лишению свободы на срок 18 месяцев за ведение деятельности в интересах правительства России без регистрации в качестве иностранного агента.

Срок ее заключения истекал в начале ноября, но был сокращен за хорошее поведение, сообщает американское информагентство.

“25 октября 2019 года гражданка России Мария Бутина была освобождена из тюрьмы. Она была депортирована после отбытия 18-месячного срока в американской тюрьме за сговор с целью действовать в качестве агента иностранного правительства. Бутина совершила преступление. Она была арестована, ознакомлена с доказательствами, признала вину и была приговорена к отбытию наказания. Ее заявление о совершенных правонарушениях и соглашения о признании вины обнародованы. Так работает справедливая и открытая судебная система. Мария Бутина была приговорена к 18 месяцам тюремного заключения после того, как она признала свою вину по федеральному обвинению в сговоре с целью действовать в качестве агента иностранного правительства”, – прокомментировало возвращение Бутиной домой Посольство США в России.

Согласно американскому законодательству, после депортации Бутина не сможет обратиться за визой на въезд в США в течение десяти лет.

