Microsoft выплатит 3,3 млн долларов за нарушение санкций против России

Значительная часть штрафа связана с «очевидными нарушениями» санкций в России, на аннексированных территориях Украины, а также в Иране, Сирии и на Кубе, пишет Русская служба «Голоса Америки».

Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США совместно с Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США обязали компанию Microsoft выплатить штрафы на общую сумму в 3,3 млн долларов.

В качестве причины указаны «предполагаемые и очевидные нарушения законов США о экспортном контроле и санкциях» компанией Microsoft.

Значительная часть штрафа в размере 2 980 265 долларов связана с 1339 «очевидными нарушениями» санкций в России, на аннексированных территориях Украины, а также в Иране, Сирии и на Кубе. В общую сумму вошел и административный штраф Бюро промышленности и безопасности США, связанный с семью нарушениями санкционного законодательства и деятельностью российского дочернего предприятия технологической компании Microsoft Rus LLC. Нарушения были зафиксированы в период с 28 декабря 2016 года по 22 декабря 2017 года.

Отмечаются два российских предприятия, которым компания Microsoft противоправно предоставила доступ к ПО: «Главгосэкспертиза России», вовлеченная во многие строительные проекты, в частности в строительство Керченского моста, а также «Объединенная судостроительная корпорация», занимающаяся разработкой и строительством боевых кораблей ВМФ России.