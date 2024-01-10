Российский гражданин из Сакраменто Мурат Курашев признался в оказании материальной поддержки террористической организации.

Мурат Курашев, российский гражданин 36 лет, проживающий в Сакраменто, Калифорния, признал свою вину в преступлении: он предоставлял материальную поддержку террористической организации Хайят Тахрир аш-Шам. Об этом рассказал прокурор США Филипп А. Тальберт, расследование вело ФБР.

Согласно официальным документам, Курашев на протяжении нескольких месяцев, начиная с 2020 года, оказывал материальную помощь Хайят Тахрир аш-Шам (HTS) — иностранной террористической организации, действующей на территории в Сирии.

Меньше чем за год Курашев денежными переводами отправил примерно тринадцать тысяч долларов США двум курьерам из Турции террористического фонда: обычно по тысяче долларов за один перевод. Курьеры получали средства в течение суток. У обвинения есть записи видеонаблюдения, зафиксировавшие денежные переводы Курашева.

Общение в социальных сетях между Курашевым позволяет понять, что Курашев хорошо знал о насильственной экстремистской идее фонда, осознавая, к чему приводят его действия.

Общаясь с террористами, Курашев заявил, что при возможности с радостью бы присоединился к борьбе в Сирии в качестве моджахеда и сожалел о том, что мог оказать лишь финансовую поддержку.

Как показали в суде, Курашев и люди из фонда HTS считали, что предоставление денег в поддержку бойцов эквивалентно участию в насильственном джихаде.

Согласно документам суда, Курашев следил за действиями фонда онлайн, обращая внимание на просьбы о пожертвовании денег на приобретение военной техники, экипировки, огнестрельного оружия и даже обычного мотоцикла. Судебно-экспертный анализ учетной записи россиянина в виртуальном хранилище iCloud показал ее насыщенность насильственным экстремистским контентом, включая видео с бойцами Хайят Тахрир аш-Шам.

Вынесение приговора назначено на 18 марта 2024 года, Курашева грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на 20 лет и штраф в размере 250 000 долларов.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

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