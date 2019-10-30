Как сообщило Министерство юстиции, 9 октября адвокат по вопросам усыновления детей из Аризоны был арестован федеральными властями по обвинениям в визовом, иммиграционном и банковском мошенничестве, а также в отмывании денег.

Фото: Maricopa County Sheriff’s Office | AP

Согласно материалам уголовного дела, в 2014 году Пол Петерсен, имевший лицензию адвоката в штатах Аризона, Юта и Арканзас, организовал преступную схему по не совсем обычной разновидности «родильного туризма». Он платил крупные суммы беременным женщинам из Республики Маршалловых Островов за то, чтобы они приезжали в Арканзас для родов и отдавали своих детей на усыновление.

За свои услуги Петерсен получал от ничего не подозревавших приемных родителей плату в виде денег и недвижимости. После совершения трех подобных незаконных сделок он перевел на свой личный банковский счет более миллиона долларов.