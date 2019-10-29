В Алабаме заблокирован недавно принятый закон, запрещающий аборты

29 октября федеральный судья заблокировал недавно принятый закон штата Алабама, запрещающий аборты. Закон должен был вступить в силу 15 ноября. Однако противники абортов были готовы к такому развитию событий.

Член Конгресса штата Алабама республиканка Терри Коллинз заявила, что главная цель закона – отмена решения Верховного суда США 1973 года, предоставившего американкам право на искусственное прерывание беременности. Решение федерального суда будет оспорено в вышестоящих инстанциях, вплоть до Верховного суда. Подробнее о законе и его потенциальных последствиях – в репортаже Голоса Америки.

Ранее сообщалось, что законодатели Алабамы поддержали почти полный запрет на аборты.