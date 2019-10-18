Молодой отец признался в причинении тяжелых травм своей дочери

Двадцатилетний Виктор Шинкаренко из округа Браун (штат Висконсин) предстал перед судом по обвинению в причинению тяжелых травм своей дочери, которой чуть больше месяца от роду. Об этом сообщает телеканал WAOW.

По информации телеканала, 2 октября девочку привезли в госпиталь с переломами черепа, внутренним кровотечением и синяками, а также уже зажившими ранами на затылке. Сотрудники медицинского учреждения немедленно вызвали полицейских, которые задержали родителей малышки для выяснения обстоятельств происшествия.

Вначале Шинкаренко утверждал, что встал в два часа ночи, чтобы покормить девочку, и случайно ударил ее головой о дверной косяк. Однако осматривавший пострадавшую врач засвидетельствовал, что переломы черепа стали результатом гораздо более сильного удара, а синяки говорят о щипках или укусах.

После этого Шинкаренко признался, что бил и щипал девочку, пытаясь заставить ее замолчать, потому что плач «сводил его с ума» после долгих рабочих смен и учебы на сварщика.

По мнению врачей, жизнь ребенка находится вне опасности, однако полученные травмы головы способны вызвать задержку в развитии.

Как сообщает радиостанция WHBY, Шинкаренко был выпущен под залог в $20 тыс.По информации журналистов, подсудимый является жителей города Белвью.