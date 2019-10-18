Новый опрос также выявил стабильное снижение посещаемости религиозных служб, передает Голос Америки.

Число американцев, не имеющих религиозной принадлежности, значительно возросло, а число людей, которые идентифицируют себя как христиане, заметно уменьшилось.

Это показало новое исследование центра Pew Research Center.

На основании телефонных опросов, проводившихся в 2018 и 2019 гг., центр сообщил, что сейчас христианами называют себя 65 процентов взрослых американцев, тогда как в 2009 году этот показатель составлял 77 процентов.

Тем временем число людей, называющих себя атеистами, агностиками или не имеющими определенной религиозной принадлежности, выросло с 17 до 26 процентов.

По данным Pew, свои позиции теряют и протестанты, и католики. Протестантами считают себя 43 процента американцев (в 2009 году – 51 процент), а католиками – 20 процентов (в 2009 году – 23 процента).

При этом отмечается рост во всех категориях нерелигиозных людей: атеисты теперь составляют 4 процента населения, тогда как в 2009 году их было 2 процента, агностиков стало 5 процентов вместо 3, а не принадлежащих к определенной религии – 17 процентов вместо 12.

Эти перемены происходят на фоне непростого периода для многих религиозных организаций. Две крупнейшие церкви, Католическая и Южная баптистская конвенция, столкнулись с многочисленными секс-скандалами, а Объединенной методистской церкви грозит раскол из-за вопроса о включении людей из ЛГБТК-общины.

Опрос также выявил стабильное снижение посещаемости религиозных служб.

За последние десять лет число американцев, посещающих службу хотя бы раз или два в месяц, сократилось на 7 процентов, тогда как количество тех, кто ходит на службу реже или вообще не ходит, выросло на те же 7 процентов.

В 2009 году людей, регулярно (не менее раза в месяц) посещающих службу, было больше, чем тех, кто ходит редко или не ходит совсем: 57 процентов к 47. Теперь же 54 процента говорят, что ходят на службу редко или не ходят никогда, а не менее раза в месяц службу посещают 45 процентов.

Данные Pew отражают большой возрастной разрыв в плане религиозной принадлежности: в поколении бэбибумеров (возраст 52-70 лет) христианами называют себя три четверти респондентов, а в поколении миллениалов (возраст 20-35 лет) – только 49 процентов.