В эту субботу, 5 октября в саду исторического парка Форт-Росс состоится традиционный ежегодный Фестиваль урожая. Приглашаются все желающие! Организатору советуют оставить машину на главной стоянке (стоимость парковки $8) и доехать до сада на челночном автобусе.

В программе фестиваля — сбор яблок и груш в историческом саду, выжимка яблочного сока, раскрашивание деревянных яблок с художником Андреем Боровским, резьба по тыкве.

В 11:20 состоится неспешная 25-минутная экскурсия по секвойной роще, а в 12:10 — рассказ об истории сада, заложенного еще в русский период Форт-Росса.

С 12:30 до 14:00 в саду запланирован обед в семейном стиле. Места за столом требуется оплатить заранее, подробную информацию можно найти на сайте мероприятия.

Тем, кто решил не участвовать в обеде, следует учесть, что в парке не будет торговых точек — приносите еду с собой.