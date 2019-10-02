Несколько законопроектов, враждебных христианским убеждениям, в настоящее время лежат на столе губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома и ожидают его подписи либо вето. Вот обновленный список предложенных законодателями мер, которые заставляют беспокоиться организацию California Family Council и ее союзников в Капитолии.

SB 24: билль о таблетках для прерывания беременности в колледжах

Этот законопроект обязывает медицинские центры государственных университетов предоставлять студентам средства для химических абортов в «базовом наборе услуг здравоохранения». Химические аборты используются для убийства нерожденных детей в возрасте до 10 недель. При нехирургическом прерывании беременности используются два вещества: мифепристон, или RU-486, который обрывает жизнь нерожденного ребенка, и мизопростол, который вызывает сильные спазмы, схватки и кровотечение для изгнания плода из матки. Предыдущий губернатор Джерри Браун в прошлом году наложил вето на почти идентичный законопроект, сказав, что в нем нет необходимости. Но Ньюсом во время предвыборной компании заявил, что не согласен с решением Брауна.

AB 624: номер «горячей линии» абортов на студенческих карточках

Этот законопроект дает клиникам по производству абортов, таким как Planned Parenthood, возможность бесплатно рекламировать себя на обороте идентификационных карточек всех студентов государственных колледжей. А именно, AB 624 требует печатать на студенческих карточках всех государственных средних школ, колледжей и университетов два номера «горячих линий»: службы сексуального и репродуктивного здоровья (клиники абортов) и Национальной линии для жертв сексуальных преступлений. Также билль требует печатать номер телефона для жертв сексуальных преступлений на всех карточках учеников 7-12 классов частных школ и студентов частных колледжей и университетов.

AB 175: к правам приемных детей добавляются: тайные консультации по абортам и изнасилованиям, конфиденциальные телефонные звонки и текстовые сообщения, а также выбор местоимений

Этот законопроект дает приемным детям Калифорнии следующие права:

– право требовать от приемных родителей обращаться к ним по выбранному имени и полу;

– право получать одежду, косметику и гигиенические изделия в соответствии со своей сексуальной ориентацией или гендерной идентификацией;

– право посещать школьные клубы, парады и другие мероприятия, соответствующие их возрасту, сексуальной ориентации и гендерной идентификации.

Также законопроект гарантирует приемным детям всех возрастов право на тайные аборты, контрацепцию и обращение за медицинскими услугами после изнасилования «без знания или согласия любого взрослого». И наконец, AB 175 дает приемным детям право на конфиденциальное общение, что включает право «совершать, отправлять и получать конфиденциальные телефонные звонки и другие виды электронных сообщений, а также отправлять и получать запечатанную почту, если это не запрещено им решением суда».

AB 493: ЛГБТК-тренинги для преподавателей

Этот билль рекомендует всем школьным округам Калифорнии каждые два года организовывать для всех преподавателей средних школ тренинги на тему ЛГБТ. Учебные материалы для этого Департамент образования Калифорнии распространит среди школьных округов к 2021 году. В тренинги будет включено обучение преподавателей тому, как обеспечивать ЛГБТК-студентов консультациями, клубами по интересам, связью с организациями ЛГБТК-активистов, а также обзор правил внутреннего распорядка, связанных с домогательствами, буллингом и пользованием туалетами и раздевалками. California Family Council считает, что этот билль будет использоваться активистами для того, чтобы заставить школьные округа ввести обязательные тренинги, принуждающие преподавателей-христиан распространять убеждения о гендере и сексуальной ориентации, несовместимые с библейскими верованиями.