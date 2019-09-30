В Стэнфорде пройдет встреча с представителями новой волны украинских политиков

Университет Стэнфорда проводит встречу с представителями новой волны украинских политиков.
В этот четверг, 3 октября в бизнес-центре Bechtel Conference Center (Стэнфорд, Калифорния) пройдет встреча с представителями новой волны украинских политиков, которые обучаются в Стэнфорде по программе Ukrainian Emerging Leaders. На мероприятии выступят:
– Катерина Бондарь, координатор социальных реформ Министерства финансов Украины;
– Артем Романюков, активист-антикоррупционер;
– Павел Вржещ, сооснователь креативного агентства Banda Agency.
Подробную информацию о мероприятии можно получить на сайте Eventbrite.