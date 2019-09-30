Владимир Зеленский: коррупция – не очень хорошая реклама для Украины

Во время рабочей поездки в Нью-Йорк для участия в 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН президент Украины Владимир Зеленский встретился с американским лидером Дональдом Трампом. Основными темами переговоров были ситуация на Донбассе и в Крыму, реформы и борьба с коррупцией.

«Это не очень хорошая реклама для Украины, когда все говорят, что страна коррумпирована, – цитирует Зеленского Голос Америки. – Хотел бы, чтобы эта “реклама” закончилась. Мы начинаем другую историю».

Зеленский заверил представителей деловых кругов Америки, что Украина полным ходом ведет реформирование финансовой сферы и судебной системы, чтобы решить проблемы с коррупцией, которые многие годы замалчивались.

Самым сложным моментом поездки Владимира Зеленского в США, по мнению украинских политологов, стало обсуждение взаимоотношений между Украиной и Россией. В своем выступлении на сессии ООН Зеленский прямо назвал действия России войной и агрессией, заявив, что его задачей как президента является возвращение всех оккупированных украинских территорий. Трамп же выразил надежду, что лидеры двух стран «смогут собраться вместе и решить проблему» — и при этих его словах, по свидетельству журналистов издания The Daily Beast, украинский президент поменялся в лице.