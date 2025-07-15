В Южной Каролине погиб мотоциклист из Боилинг-Спрингс — уроженец Беларуси Александр Жилевич

28-летний Александр Жилевич, житель Боилинг-Спрингс, погиб в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в субботу, 7 июня, в округе Гринвилл, штат Южная Каролина.

По данным дорожного патруля штата, мотоцикл Yamaha 2009 года выпуска, двигавшийся по северной полосе I-85, столкнулся с грузовиком. Как сообщили в офисе коронера округа Гринвилл, мотоциклист потерял контроль над транспортным средством до столкновения. Он скончался на месте. Водитель грузовика не пострадал.

Как удалось узнать “Славянскому Сакраменто”, Александр Жилевич родился 24 апреля 1997 года в Пинске, Беларусь, в семье Вячеслава и Нины Жилевич. Он работал в строительной сфере и был частным предпринимателем. Похоронная служба состоялась в славянской церкви Буффало Church of Grace в штате Нью-Йорк, где Александр предан земле на кладбище Acacia Park.

Расследование трагического инцидента продолжается.