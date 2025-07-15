Полиция Портленда опознала мотоциклиста, погибшего в аварии 12 июня. Жертвой стал 18-летний Олег Полищук из города Салем. Семья погибшего была уведомлена.

Сотрудники следственной группы полиции Портленда по расследованию тяжёлых ДТП рассматривают возможность, что причиной аварии могли стать уличные гонки. Дополнительная информация в настоящее время не разглашается.

Авария произошла в четверг, 12 июня на автомагистрале I-5. По данным полиции, мотоциклист врезался в заднюю часть строительного грузовика, оборудованного защитным бампером. Грузовик был припаркован на полосе, где велись дорожные работы, и в момент аварии в нём находился водитель, не пострадавший. Несмотря на оказанную помощь, мотоциклист скончался на месте.

Полиция Портленда просит всех, кто располагает информацией о ДТП и ещё не связывался с правоохранителями, направить сведения по электронной почте: crimetips@police.portlandoregon.gov с пометкой “TIU” и указанием номера дела 25-156691.

Это 12-я смертельная авария с начала 2025 года в Портленде. Как удалось узнать “Славянскому Сакраменто”, Полищук был захоронен в церкви First Slavic Baptist Church of Salem.