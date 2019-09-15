Пенсионеры отстояли право собираться для чтения Библии и молитвы

Жильцы сообщества пенсионеров Solera at Kern Canyon в калифорнийском городе Бейкерсфилде выиграли иск против своей ассоциации домовладельцев, которая осенью 2016 года запретила им собираться вместе для чтения Библии и молитвы.



Вскоре ограничение было снято, однако руководство жилого комплекса продолжало настаивать, что не совершило ничего незаконного и вправе в любой момент вновь поставить библейские собрания под запрет.

Судебный процесс, к которому подключилась общественная организация «Тихоокеанский институт правосудия», продолжался почти три года. Этой весной стороны наконец смогли прийти к соглашению: ассоциация домовладельцев сделала ряд уступок, которые будут защищать религиозные права жильцов.