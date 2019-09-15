Калифорнийские университетские клиники обяжут проводить аборты

В пятницу, 13 сентября Ассамблея Калифорнии направила на подпись губернатору беспрецедентный законопроект, который обяжет университетские клиники проводить аборты. Предыдущий губернатор штата Джерри Браун в прошлом году наложил вето на аналогичный законопроект, однако его преемник Гэвин Ньюсом еще во время своей предвыборной компании пообещал подписать его.

Противники билля SB 24 называют его «неудачной идеей для колледжей и опасностью для студентов», а Департамент финансов Калифорнии считает его неосуществимым из-за отсутствия необходимого финансирования. Более того, как указал в свое время губернатор Браун, студенты высших учебных заведений уже имеют доступ к услугам по прерыванию беременности: соответствующие клиники располагаются на расстоянии не более 5-7 миль от университетских кампусов.