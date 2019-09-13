Калифорния усложнит работу соцсетей с несовершеннолетними пользователями

Сенат Калифорнии 31 голосом против 4 принял законопроект под номером AB-1138, касающийся защиты несовершеннолетних пользователей социальных сетей. Согласно положениям этого законопроекта, с 1 июля 2021 года сайтам и приложениям социальных сетей будет запрещено регистрировать учетные записи детей младше 13 лет без согласия их родителей или опекунов.

Закон подробно описывает десяток возможных способов предоставления такого согласия: от архаичной отправки подписанного заявления по факсу до футуристического сравнения фотографий с помощью технологии распознавания лиц. Однако собственно методы определения того, что пользователю меньше 13 лет, авторы билля обходят молчанием, предупреждая только о том, что «компания, намеренно игнорирующая возраст пользователя, считается имеющей сведения о его возрасте».