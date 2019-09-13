Церковь Harvest Christian Fellowship из Риверсайда с глубоким прискорбием сообщила о том, что один из ее пасторов, 30-летний Джаррид Уилсон, в этот понедельник покончил жизнь самоубийством.

Фото: Harvest Christian Fellowship/Facebook

Уилсон много лет страдал от приступов депрессии, однако находил в себе силы помогать другим. Джаррид и его жена Джули основали христианскую организацию «Гимн надежды», поддерживающую тех, кто борется с депрессией и мыслями о самоубийстве. К сожалению, он не смог до конца излечить себя самого и вечером 10 сентября добровольно ушел из жизни, оставив жену и двух сыновей.

«Любовь к Иисусу не всегда исцеляет суицидальные помыслы. Любовь к Иисусу не всегда исцеляет депрессию, – написал Джарид Уилсон в Твиттере за несколько часов до самоубийства. – Но это не значит, что Иисус не предлагает нам дружбу и утешение. Он ВСЕГДА делает это».

В случае депрессии представители общины призывают обращаться в Национальную горячую линии по предотвращению суицида.

По словам одного из пасторов церкви, ушедший священнослужитель “ушел к Господу”.