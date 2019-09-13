В Калифорнии арестована банда пасторов-рабовладельцев

10 сентября в Калифорнии была арестована банда современных рабовладельцев, которыми оказались руководители религиозной организации Imperial Valley Ministries (IVM).

Эта организация со штаб-квартирой в Эль-Сентро имела около 30 церквей в США и Мексике, а также 5 общежитий в Калифорнии. Официальной миссией IVM было «перевоспитание» наркозависимых с помощью веры, но на самом деле попадающие туда люди лишались документов и принуждались к ежедневному труду и попрошайничеству для обогащения руководства церкви. Социальные пособия «перевоспитуемых», многие из которых были бездомными, также оказывались в карманах преступников.

Согласно документам обвинения, людей удерживали в общежитиях против их воли и заставляли подчиняться строгим правилам внутреннего распорядка, за нарушение которых следовали наказания — в том числе лишение пищи. Правоохранительные органы узнали о происходящем благодаря 17-летнему подростку, который сумел сбежать из общежития, выбив заколоченное досками окно.

Двенадцати фигурантам уголовного дела были предъявлены обвинения в принуждении к труду, незаконном удержании документов и мошенничестве с социальными пособиями. За каждое из этих преступлений федеральные законы предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет и штрафа в размере до 250 тысяч долларов.