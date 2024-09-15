В Калифорнии начался катастрофический пожароопасный сезон

На юге Калифорнии бушуют три крупных пожара: Bridge fire, Line fire и Airport fire, охватившие в общей сложности более 115 000 акров в округах Лос-Анджелес, Сан-Бернардино, Риверсайд и Ориндж. Ни в одном из трех пожаров не было зафиксировано ни одного случая гибели людей, хотя дома были разрушены огнем.

В некоторых местностях объявлена эвакуация населения; причины возникновения пожаров расследуются, по предварительным данным, причиной Line Fire стал поджог.

В минувшую среду губернатор Гэвин Ньюсом побывал в Южной Калифорнии, объявив чрезвычайное положение в округах в охваченных пожарах округах. Среди других положений введение чрезвычайной ситуации поддерживает пострадавших жителей, упрощая доступ к пособиям по безработице и отменяя сборы за замену водительских прав и записей и др.

По состоянию на утро воскресенья Bridge fire, Line fire и Airport fire в Южной Калифорнии на 40% локализованы.

Крупнейший в 2024 году и четвертый в истории Калифорнии Park Fire на севере штата, охвативший почти 430 000 акров земли, приведший к разрушению или полному уничтожению более 700 построек, локализован на 98%, причиной его возникновения стал поджог.

В то время, пока Калифорния борется с лесными пожарами, на пресс-конференции на своем поле для гольфа Rancho Palos Verdes, Дональд Трамп пригрозил лишить Калифорнию федеральной помощи в борьбе с лесными пожарами, если он выиграет на президентских выборах в ноябре.

“Если он не подпишет эти бумаги, мы не дадим ему денег на тушение всех его пожаров,” — сказал Трамп. “И если мы не дадим ему денег на тушение его пожаров. У него проблемы. Он паршивый губернатор.”

В этом году Калифорния переживает катастрофический пожароопасный сезон, она столкнулась с 6111 лесными пожарами, в результате которых было уничтожено около 1 миллиона акров земли – это почти в четыре раза больше, в 2023 году.