Компания выходца из РФ оштрафована на $100 млн за неуплату штрафов

Федеральная прокуратура США подала гражданский иск на сумму $100 млн против электронной биржи BTC-e и ее владельца Александра Винника. Компания обвиняется в неуплате штрафов, наложенных на нее Бюро по борьбе с экономическими преступлениями (FinCEN) за нарушение нескольких положений Закона о банковской тайне.

26 июля 2017 года FinCEN оштрафовало биржу BTC-e на 88 миллионов долларов, а лично Винника, являвшегося одним из ее главных руководителей — на 12 миллионов. Поводом для этого стали следующие нарушения:

– BTC-e не была официально зарегистрирована в качестве так называемого оператора денежных средств (MSB, Money Services Business);

– в компании отсутствовали программы и процедуры по борьбе с отмыванием денег, предусмотренные финансовым законодательством США;

– биржа не направляла в Бюро по борьбе с экономическими преступлениями отчеты о подозрительной активности (SAR, Suspicious Activity Report), посредством которых большинство финансовых учреждений обязаны сообщать о любых сомнительных транзакциях своих клиентов.

Винник, гражданин России, в настоящее время находится в заключении в Греции и ожидает экстрадиции в США по запросу Северного судебного округа Калифорнии, где ему были предъявлены уголовные обвинения.