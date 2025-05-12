Госсекретарь штата Южная Дакота Кристи Ноэм заявила, что в сотрудничестве с Министерством внутренней безопасности США (DHS) и Иммиграционной и таможенной службой (ICE) были арестованы двое граждан Украины по обвинению в незаконном голосовании на президентских выборах 2024 года.

«При президенте Дональде Трампе любой, кто приезжает в нашу страну и нарушает закон, понесёт последствия», — подчеркнула Ноэм в сообщении в соцсети X (ранее Twitter).

Согласно избирательному законодательству США, право голосовать на президентских выборах имеют только граждане страны, достигшие 18 лет и надлежащим образом зарегистрированные в своём штате проживания.

Администрация Трампа ранее уже заявляла о случаях участия мигрантов в выборах и на этом фоне усилила контроль за избирательным процессом, включая проверку избирателей и сотрудничество между федеральными и местными структурами.

Имена задержанных и детали расследования пока не разглашаются.

Ранее сообщалось о депортации более 100 украинских беженцев из США.



