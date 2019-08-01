В понедельник, 29 июня, федеральный суд в Миннеаполисе (штат Миннесота) вынес приговор 55-летнему Игорю Воротинову. За мошенничество со страховкой гражданин Молдовы должен будет провести за решеткой почти три с половиной года.

Как следует из материалов обвинения, в марте 2010 года Игорь Воротинов застраховал свою жизнь на 2 миллиона долларов в компании Mutual of Omaha. Бенефициаром страховки была его жена, Ирина Воротинова.

Полтора года спустя полиция молдовского села Кожушны обнаружила рядом с дорогой труп мужчины, скончавшегося, как показало вскрытие, от сердечного приступа. По найденным в кармане документам он был опознан как Игорь Воротинов, и через месяц вдова получила от страховой компании чек на 2 миллиона 48 тысяч.

Полтора миллиона из этой суммы были немедленно внесены на банковский счет Алкона Воротинова, сына Игоря и Ирины, и в течение следующих трех лет постепенно переведены на зарубежные счета в Молдове и Швейцарии.

Тем временем якобы скончавшийся Воротинов продолжал жить в Приднестровском регионе Молдовы под именем «Николай Патока», пока неизвестный информатор не сообщил об этом в ФБР. Вскоре американские власти получили доказательства мошенничества: на ноутбуке Алкона Воротинова, только что вернувшегося из поездки в Молдову, сотрудники пограничной службы в Детройте обнаружили фотографии живого и здорового отца, сделанные несколькими месяцами ранее. В ноябре 2018 года Игорь Воротинов был экстрадирован в США и предстал перед судом.

Игорь Воротинов был приговорен к 41 месяцу тюрьмы и выплате 2 048 414 долларов в качестве возмещения убытков страховой компании. Ранее Ирина Воротинова была приговорена к 3 годам тюрьмы, а Алкон Воротинов — к 3 годам условно.