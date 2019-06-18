Член Законодательного собрания Калифорнии Эван Лоу предложил к рассмотрению проект резолюции ACR 99, которая призывает пасторов, преподавателей, психологов, законодателей и других людей, имеющих «значительное моральное влияние», прекратить распространять идеи о том, что самоидентификация или сексуальное поведение ЛГБТ-сообщества являются чем-то ненормальным.

Также резолюция осуждает попытки лечения тяги к своему полу или сексуальной неопределенности как «неэтичные», «причиняющие вред» и «приводящие к большому числу самоубийств».

Некоторые религиозные лидеры Калифорнии, придерживающиеся традиционных взглядов на вопросы пола и сексуальности, открыто выступили против резолюции ACR 99. Пасторы Кен Уильямс и Элизабет Уонинг — «бывшие геи» — называют этот законопроект дискриминирующим против людей, которые с помощью веры оставили свою ЛГБТ-самоидентификацию.

«Для нас вера и библейские убеждения означают жт изнь и надежду. Наша вера спасла нас от самоубийства и дала нам возможность жить с чистой совестью, – сказала Уонинг. – Мы тоже хотим признания, но вместо этого активисты подвергают нападкам наши попытки позаботиться о таких как мы и душат свободу слова».

Группа профессиональных психологов, врачей, юристов и представителей некоммерческих религиозных организаций подписала обращение, в котором назвала резолюцию угрозой основным свободам и указала на содержащиеся в ней ошибки.

«Мы выражаем глубокую озабоченность тем, что резолюция члена Законодательного собрания Лоу наделяет привилегиями сексуальные и гендерные меньшинства так называемых “прогрессивных” взглядов за счет тех, кто придерживается традиционных ценностей, – говорится в письме. – Неконституционно лишать человека любых прав из Первой поправки, и негуманно запрещать людям бороться с личной болью и желать исцеления и перемен».