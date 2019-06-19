Компания Google, один из крупнейших работодателей района залива Сан-Франциско, объявила о намерении вложить 1 миллиард долларов в обеспечение региона доступным жильем. Об этом сообщил гендиректор IT-компании Сундар Пичаи.

Основная часть этой суммы — принадлежащие гиганту IT-индустрии земельные участки общей стоимостью 750 млн долларов. Они будут переквалифицированы в зону жилищного строительства, что позволит возвести 15 000 новых домов — для сравнения, за 2018 год в Южном Заливе было построено в пять раз меньшее их количество.

Еще 250 млн долларов войдут в инвестиционный фонд, при поддержке которого планируется построить в регионе как минимум 5 000 единиц доступного жилья.

В следующие несколько месяцев Google начнет работу с местными муниципалитетами по реализации этих планов. Строительство новых домов должно начаться в кратчайшие сроки и завершиться в ближайшие несколько лет.

«Google понимает важность своей роли в преодолении жилищного кризиса Калифорнии. Я приветствую решение компании о постройке доступного жилья для рабочих семей штата. Надеюсь, что сегодняшнее объявление вдохновит другие компании — большие и малые — на подобные прямые инвестиции в доступность жилья во всем нашем штате», – сказал губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом.