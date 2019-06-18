Когда-то давно, на первом курсе вуза мой преподаватель политологии (человек абсолютно демократических взглядов, ни капли не симпатизирующий коммунизму) задал провокационный вопрос: чем капиталистическая реальность лучше коммунистического идеала? Многие пытались дать ему ответ, но он беспощадно опровергал все аргументы, а в конце сделал вывод, который я запомнила на всю жизнь: никогда нельзя сравнивать идеал и реальность. Любая, даже самая хорошая реальность, всегда проиграет даже самому утопическому идеалу.

Я вспомнила этот пример потому, что многие, переезжая в другую страну, идеализируют эмиграцию, сравнивая недостатки постсоветской реальности с принципами и идеалами западного мира: отсутствием коррупции, торжеством законности, верховенством единой для всех процедуры и т.д. Безусловно, эти идеалы прекрасны и правильны, и система, в которой они воплощаются надлежащим образом, намного лучше коррупции и беззакония. Однако мы часто забываем, что люди несовершенны, и в любых странах существуют злоупотребления, нарушения правил и даже преступления. Конечно, далеко не факт, что каждый эмигрант обязательно столкнется с ними. Однако на всякий случай мне хотелось бы предупредить о некоторых проявлениях «изнанки» американской системы, то есть о случаях, которые могут возникнуть, когда правильные принципы преломляются через человеческое несовершенство.

1. Вновь прибывшие в США, сталкивающиеся с теми или иными проблемами в новой стране, часто связывают эти проблемы с отсутствием культуры прямых переговоров и умения договариваться

Речь не идет о деловых переговорах по поводу, допустим, заключения контракта, в которых американцам нет равных. Но в Соединенных Штатах, к примеру, не принято выяснять проблемы с соседями напрямую. В случае любых жалоб соседи жалуются в полицию или собственнику жилья.

С одной стороны, в таком подходе есть свои плюсы: люди избегают конфликтных разговоров и возможных скандалов. С другой стороны, на практике множество проблем можно было бы разрешить, просто поговорив. К тому же не факт, что соседи всегда могут правильно определить источник шума или других проблем, а потому вполне могут создать проблемы невинным людям. При этом жалоба на шум – это наименьшая проблема, с которой можно столкнуться. В США нередко встречаются случаи, когда граждане жалуются в полицию о подозрительном, по их мнению, поведении или сексуальных домогательствах из-за чьего-то вполне невинного взгляда или жеста.

Именно так произошло, к примеру, в деле Якова Калюты – эмигранта из Украины, который проявил внимание к сидевшей за соседним столиком девушке и спросил, нужна ли ей помощь, когда она пыталась поднять упавшую под стол вещь. В результате сопровождавшие девушку вызвали полицию, обвинив Якова в «сексуальных домогательствах». При этом многочисленных судебных разбирательств удалось бы избежать, если бы «потерпевшие» просто уточнили у Якова, что конкретно он имел в виду.

2. Второй проблемой, прямо вытекающей из первой, является безусловный культ процедуры, который невозможно поколебать соглашениями отдельных лиц

Конечно, иногда умение договариваться, особенно с представителями государственных органов, может порождать коррупцию. Жители постсоветского пространства на своем опыте знают, как опасен бывает «договорняк», особенно если он сопряжен с нарушением правил или законов. В этом смысле американская система, не позволяющая «обойти» формальные требования, выглядит абсолютным благом.

Но беда в том, что идеально такая система может идеально воплощаться в жизнь только в обществе, населенном безгрешными ангелами. В реальности же люди чаще или реже нарушают правила и так же, как в любом другом обществе, хотят избежать ответственности за это. В случае, когда они понимают, что в системе никто не будет закрывать глаза на их нарушения, они могут решиться на крайний шаг – совершать новые преступления с целью скрыть предыдущие.

С одним из такого типа случаев я столкнулась сравнительно недавно, во время одного из журналистских расследований. Тогда один довольно высокопоставленный американский чиновник нарушил правила, а затем совершал все новые и новые правонарушения, сознательно ставя под угрозу жизнь людей, чтобы скрыть свои предыдущие нелегальные действия. Конечно, цепочка совершения новых преступлений для того, чтобы скрыть прежние, может возникнуть в совершенно любой стране. Однако на постсоветском пространстве она вряд ли возникла бы из-за такой, на наш взгляд, «мелочи», как нарушение правил. Россияне, украинцы или другие выходцы из «наших широт», скорее, попробовали бы урегулировать дело мирно, притом часто не обязательно взятками, а обычным человеческим разговором.

Хорошо это или плохо? Трудно сказать. Наверняка в 90% случаев такие «переговоры» и привычка закрывать глаза на нарушения могут привести к серьезным проблемам, жертвам и даже техногенным катастрофам, как уже не раз бывало в нашей истории. Но, с другой стороны, иногда умение улаживать дела мирно на ранней стадии может предотвратить новые совершенно ненужные и более страшные преступления. Конечно, это не значит, что наша система в основе своей лучше американской. Это значит лишь то, что идеала не существует нигде и, как уже отмечалось выше, важно сравнивать две реальности с присущими им обеим недостатками.

Верховенство процедуры, действительно, является важной составляющей верховенства права, однако абсолютизация процедуры и отсутствие гибкости может порождать свои проблемы. Проще говоря, в систему может попасть «вирус» вроде несовершенных правил, уже упомянутых выше ложных или ошибочных доносов или чьих-то сознательных преступных действий. Однако быстро остановить уже запущенный маховик или внести изменения в действующие законы невозможно, и людям часто приходится претерпеть множество неприятных последствий прежде, чем они смогут защитить свои права.

3. Сложность и дороговизна судебных разбирательств

В случае, если ваши права нарушены, справедливость не будет вершиться сама собой, и довольно наивно надеяться, что американские власти «разберутся и все исправят». Ваши права вам, скорее всего, придется доказывать в суде, что для американской культуры является вполне естественным поведением. Однако юристы в США стоят дорого, и часто суд может выиграть не та сторона, которая права, а та, которая смогла позволить себе более опытного и дорогостоящего адвоката.

Да, конечно, вы можете обратиться к правозащитникам, найти себе бесплатного адвоката, даже заручиться поддержкой конгрессменов, но все это требует огромного количества времени и усилий на поиски, установление контактов с нужными людьми и попыток доказать им, что ваш случай действительно заслуживает помощи. Непосредственно сами судебные разбирательства также занимают время.

Так было, к примеру, в деле политбеженца Алексея Хариса, заключенного в американскую тюрьму на основании запроса от российской ФСБ. Алексей легально находился на территории США и обратился за политическим убежищем, уверяя, что возбужденное против него в России уголовное дело сфабриковано. Однако иммиграционная служба отказала ему и стала готовить заявителя к депортации на основании «красного уведомления» Интерпола, сделанного по запросу ФСБ. В конце концов, суд отменил решение об отказе в предоставлении Алексею убежища и отправил дело на новое рассмотрение. Однако до этого беженец провел в американских тюрьмах почти полтора года, в разлуке с женой и малолетними детьми.

Еще раз подчеркну: все перечисленное не означает, что именно вы неизбежно столкнетесь с ложными доносами, системными ошибками или преступлениями должностных лиц. К тому же, даже если вы попали в беду, в США, в отличие от многих постсоветских стран, все же существует система разделения властей и независимые суды, а потому всегда остается шанс рано или поздно добиться справедливости. Однако для того, чтобы минимизировать риск попадания в подобные ситуации, вам могут помочь два несложных правила.

Во-первых, старайтесь все оформлять официально, и требуйте заключения формальных договоров как с бизнес-партнерами, так и с официальными структурами. Многие эмигранты полагаются на российскую привычку строить отношения неформально, основываясь на доверии и хороших отношениях. Да, в Америке слово тоже формально имеет большой вес, однако, если вас решили обмануть, сможете ли вы доказать, какие именно слова вам говорили, о чем конкретно вас просили, какие обещания и заверения вам давались?

Во-вторых, в случае спорных ситуаций не спешите «рубить с плеча» и проконсультируйтесь с юристом. Предварительная консультация может обойтись вам намного дешевле, чем будущее судебное разбирательство. Не пытайтесь решить все свои проблемы сами и не очень полагайтесь на мнение знакомых или неофициальных «посредников» – формально они не будут нести никакой ответственности за ваши действия.

Ну и, конечно, старайтесь сами ни в коем случае не нарушать закон и существующие процедуры. Это сильно облегчит вам жизнь в США.

Ксения Кириллова, SlavicSac.com