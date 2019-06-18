Компания Reynolds Kitchens, известная американским любителям кулинарии и профессиональным поварам по алюминиевой фольге Reynolds Wrap, ищет среди энтузиастов барбекю Главного специалиста по грилям!

Фото: Reynolds Kitchens

На две недели августа он или она отправится в командировку по самым известным BBQ-городам Америки на поиски лучших барбекю-ребрышек. В ходе миссии Главный специалист по грилям будет делиться фотографиями и рецептами в социальных сетях и на сайте Reynolds Kitchens. Фирма оплачивает расходы на проезд и проживание для Главного специалиста и его гостя, а также предоставляет стипендию в размере $10 000.

Если эта работа для вас — до 12 часов дня 19 июня отправьте резюме из 100 слов и вашу фотографию во время приготовления на гриле любимого блюда на электронную почту careers@ReynoldsWrapCGO.com.