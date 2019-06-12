Американские виноделы получают признание среди россиян

Владельцы виноградника Big Cork получили приглашение представить свое вино под названием Russian Kiss на праздновании Дня России, которое состоится 12 июня в Консульстве РФ в Вашингтоне, округ Колумбия.

Big Cork производит уникальное вино с применением трех российских сортов винограда, известных только под своими буквенно-цифровыми обозначениями. Эти три сорта смешиваются с мускатом канелли, что символизирует поцелуй.

Винодел Дэвид Коллинз впервые узнал об этих сортах винограда от эксперта по ягодам Джозефа Фиолы из Мэрилендского университета.

Продукция Big Cork была отмечена многочисленными наградами региональных и национальных конкурсов. В 2018 году она получила 92 балла на Международном конкурсе вин в Сан-Франциско и награду «Лучший в своем классе» на Кубке губернатора штата Мэриленд, а в 2019 году — титул «Лучший в своем классе» на Кубке финансового инспектора.

За последний год пресса не раз проявляла интерес к истории вина Russian Kiss и применяемых в нем уникальных сортов винограда. Интерес к марке Big Cork проявила также «Фанагория» — одно из крупнейших винодельческих предприятий России, сообщается в пресс-релизе компании.

Это повышенное внимание побудило Посольство Российской Федерации связаться с владельцами виноградника и пригласить их принять участие в празднике.