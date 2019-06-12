Калифорния обещает бесплатную страховку для нелегальных иммигрантов

Разговоры о необходимости предоставления бесплатной страховки для нелегальных иммигрантов ходили давно, и не только в Калифорнии, но похоже, именно «Золотой штат» станет первым, где подобная практика скоро начнет действовать.

Решение калифорнийских законодателей уже называют беспрецедентным: около ста тысяч малоимущих нелегальных иммигрантов в возрасте от 19 до 25 лет получат помощь в виде медицинской страховки из бюджета штата, который пополняется деньгами налогоплательщиков. На это в год будет тратиться порядка ста миллионов долларов.

Хорхе Марио Кавреро, правозащитник:

«Власти Калифорнии делают экономически выгодное и мудрое вложение в виде этой страховки для молодых людей, ведь они будут работать на штат долгие годы, и эти молодые люди нужны штату здоровыми».

Мелоди – участница программы DACA. Когда-то девушку в США нелегально ввезли родители. Она одна из тех, кто рассчитывает очень скоро получить долгожданную страховку и наконец попасть ко врачу, что порой для нелегальных иммигрантов непозволительная роскошь.

Мелоди Клигенфасс, участница программы DACA:

«Людям, которые говорят, что не желают, чтобы их налоги тратили на нелегальных иммигрантов, хочется сказать: мы вообще-то тоже платим налоги, каждый год. Мы тоже помогаем государству. Мы не хотим, чтобы на нас смотрели как на угрозу экономике страны. Мы хотим для нас соблюдения элементарных человеческих прав».

Окончательно утвердить бюджет на будущий год калифорнийские законодатели должны до конца текущей недели. Губернатору Гэвину Ньюсому его коллеги-демократы не раз предлагали расширить список тех, кому богатейший штат — а экономика Калифорнии занимает пятое место в мире — может оказать помощь, и предоставить ее не только молодым людям, но и их родителям-нелегалам, правда, в этом случае речь уже пойдет о миллиардах долларов.

Мелоди Клигенфасс:

«Мы надеемся, что бесплатная страховка для молодых нелегальных иммигрантов — это только начало наших побед, и в дальнейшем мы сможем добиться помощи и для родителей тех, кто находится тут без каких-либо документов».

Впрочем, именно в Калифорнии, которая носит статус «штата-убежища», нелегальные иммигранты могут чувствовать себя в относительной безопасности, и в некоторых случаях даже голосовать на местных выборах, что также вызывает немало споров среди республиканцев.

Ангелина Багдасарян, Вазген Варджибитян, Настоящее время, Америка, Лос-Анджелес.