В Канзасе состоялся суд над россиянкой, являющейся матерью троих детей – Богданой Осиповой. Ее приговорили к 7 годам заключения за то, что, по версии Федеральной прокуратуры США она нелегально вывезла детей в Россию без ведома своего мужа-американца.

Ранее женщина была признана виновной жюри в похищении собственных детей. Как сообщает The Wichita Eagle, суд пределил ей меру наказания в виде тюремного заключения 84 месяцев.

“Считаем этот приговор несправедливым и негуманным, будем добиваться его пересмотра. Дело Б.А.Осиповой – это очередной случай грубого нарушения прав российских граждан властями США. Приговор фактически поставил ее в положение заложницы, в ход идёт откровенный шантаж – в обмен на свободу хотят отобрать детей, которые уже годами лишены матери и не получают никакой финансовой помощи от отца”, – говорится в сообщении Генконсульства РФ в Хьюстоне.

Генеральное консульство Российской Федерации продолжит внимательно отслеживать ситуацию и будет задействовать для поддержки Богданы все имеющиеся в его распоряжении возможности.

Ранее за Осипову вступился МИД России, посчитав дело “беззаконным”, попросив власти США прекратить преследование российских граждан.

На сайте change.org была создана петиция на имя президента и генерального прокурора США с требованием освободить Осипову.