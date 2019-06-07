Некоммерческая организация «Фонд свободы от религии» обратила внимание на недавно появившуюся традицию некоторых школьных команд округа Вашингтон (штат Алабама), которую она считает прямо противоречащей Конституции.

Один из жителей округа прислал в Фонд ссылку на снятый 16 мая видеоролик, на котором члены футбольной команды и другие ученики проходили в импровизированной купели обряд крещения на территории школы и при участии школьного тренера.

Фонд свободы от религии попросил руководство образовательных учреждений округа Вашингтон напомнить тренерам и другим сотрудникам школ, что в своей официальной роли они не имеют права ни участвовать в религиозных мероприятиях вместе с учащимися, ни организовывать такие мероприятия.

«Законом твердо установлено, что государственные школы не могут поощрять или продвигать религию, – написал юрист Фонда суперинтенданту школьного округа. – Суды неизменно приходили к выводу, что для государственной школы является незаконным организовывать, спонсировать или возглавлять религиозную активность на общественных спортивных мероприятиях, таких как футбольные тренировки».

Особенно проблематичным происходящее в школах округа Вашингтон является в контексте спорта, указывает Фонд свободы от религии, поскольку школьники-атлеты берут пример с лидеров своей команды.