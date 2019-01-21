Россиянка, лишившаяся детей, продолжает находиться в тюрьме

Несколько дней назад на сайте change.org была создана петиция на имя президента и генерального прокурора США с требованием освободить американку российского происхождения Богдану Осипову, мать троих малолетних детей.

Как говорится в петиции, в апреле 2014 года Богдана Осипова сбежала обратно в Россию от своего мужа Брайана Мобли, который неоднократно избивал ее. В отместку мистер Мобли подал на нее в суд, обвинив в похищении детей, включая младшую дочь Изабеллу, которая родилась уже в России.

Когда в 2017 году Богдана добровольно вернулась в Канзас, чтобы подать апелляцию на решение суда, она была арестована ФБР на основании обвинений бывшего мужа. С тех пор она уже 16 месяцев находится в тюрьме в ожидании суда.

«Система правосудия попирает права Богданы и ее детей. Богдана должна быть немедленно освобождена! – говорится в петиции. – Пора потребовать перемен в нашей юридической системе для всех жертв домашнего насилия!»

Петицию, направленную в адрес президента и генерального прокурора США, на данный момент подписало свыше 3 тысяч человек.