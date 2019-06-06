Студенты из России могут угрожать национальной безопасности США

Об угрозе, которую представляют собой некоторые студенты и научные исследователи из России, Китая и Ирана, на слушаниях в Комитете по финансам рассказал представитель Министерства внутренней безопасности. Об этом сообщает русская служба Голоса Америки.

Российская угроза в очередной раз стала темой для обсуждения на слушаниях в Сенате. Представитель Министерства внутренней безопасности, выступивший на заседании Комитета по финансам, выделил Россию, Иран и Китай в качестве стран, которые стремятся «незаконно присвоить» результаты научных исследований, которые проводятся за счет американских налогоплательщиков.

Об этом заявил Луи Роди, и.о. замдиректора подразделения расследований в области национальной безопасности в Министерстве внутренней безопасности. Подразделение, в котором работает Роди, напрямую вовлечено в расследования, которые проводятся в отношении иностранцев, занимающихся незаконной деятельностью или диверсиями в отношении американских учебных и научно-исследовательских организаций.

Угроза со стороны иностранных государств, которые незаконно эксплуатируют американскую сферу образования и научных исследований, постоянно растет. По словам Роди, «государственные субъекты регулярно участвуют… в [незаконных] закупках американских технологий или в краже интеллектуальной собственности». Важную роль в этом играют иностранцы, получающие американские неиммиграционные визы для получения образования или проведения научных исследований на территории США.

Сегодня, как рассказал Роди, США столкнулись с «беспрецедентной угрозой со стороны иностранных правительств», в том числе, России, Ирана и Китая, которые «ведут широкомасштабные кампании по незаконному овладению… товарами, технологиями, исследованиями и информацией», в некоторых случаях подпадающие под существующие в США запреты на экспорт. Эти государства используют в своих интересах в том числе и американские университеты.

Иностранные государства используют студентов и научных сотрудников в качестве «носителей» важной информации или технологий.

Роди привел гипотетический пример такой практики: к примеру, иранский студент приезжает в США изучать гражданское строительство. Однако это – всего лишь легенда, с помощью которой иранец на самом деле изучает процесс создания бетона для нужд иранской ядерной программы. Еще один пример ­– студент из Ирана, который приезжает в США для того, чтобы научиться варить титан для ремонта иранских военных самолетов.

По данным Министерства внешней безопасности, сейчас в Соединенных Штатах находятся 1,13 млн студентов, которые получили студенческие визы. Среди них множество граждан России, Китая и Ирана. Так, в мае 2019 года в США учились более 6100 российских студентов (из них более 2000 ­– в области научно-технических дисциплин), более 357 000 студентов из Китая и более 11 000 иранских студентов.

При этом, как рассказал Роди, именно граждане России, Китая и Ирана в большинстве случаев являются фигурантами текущих расследований, связанных либо с незаконной передачей американских технических данных за рубеж, либо c передачей таких данных иностранным гражданам на территории США. Точные цифры и количество студентов, нарушивших законодательство подобным образом, Роди не указал.

В подразделении расследований в области национальной безопасности знают, что Россия, Иран и Китай «активно внедряют множество схем незаконного приобретения и передачи технологий и товаров двойного назначения, в отношении которых действуют экспортные ограничения», добавил Роди.

Использование университетов и исследовательских институтов – лишь одна из схем, которые применяются Россией, Китаем и Ираном для получения доступа к секретным технологиям для их последующей передачи за рубеж. Представитель министерства добавил, что вышеперечисленные страны «пытаются получить эту информацию, часто незаконным путем, для усиления собственной военной мощи и преследуя экономические цели». По словам Роди, это «противоречит интересам национальной безопасности США».

В Министерстве внутренней безопасности хорошо осведомлены об этой проблеме и решают ее среди прочего, посредством Программы обеспечения визовой безопасности. Она была учреждена в 2002 году, на следующий год после терактов 11 сентября 2001. В рамках программы сотрудники безопасности совместно с Госдепартаментом тщательно проверяют всех потенциальных кандидатов на получение въездных виз, в том числе студенческих, на предмет угрозы национальным интересам США. Зачастую потенциальных «нарушителей» отсеивают еще до их прибытия в страну. В визе могут отказать, в частности, из-за подозрений в незаконном приобретении регулируемых государством технологий.