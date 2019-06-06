Amazon планирует доставлять товары с помощью дронов

На конференции MARS («Машинное обучение, автоматизация, роботика и космос») в Лас-Вегасе компания Amazon представила последнюю модель дрона Prime Air, с помощью которого доставка товаров покупателям станет еще более быстрой.

Дизайн нового дрона является гибридным: взлет происходит в вертолетном режиме, после чего аппарат переходит на горизонтальный полет, в котором подъемную силу создает кольцеобразное крыло. Это же крыло служит кожухом, защищающим винты от контактов с посторонними предметами.

Дрон оснащен системой искусственного интеллекта с многокамерным стереоскопическим машинным зрением, что позволяет ему избегать столкновений с подвижными и неподвижными объектами, встречающимися на пути — это могут быть люди, животные, деревья, другие летательные аппараты.

Одной из наиболее сложных задач, которые стоят перед разработчиками автономных дронов, является распознавание электрических проводов, бельевых веревок и других подобных препятствий. Инженерам Amazon удалось решить эту проблему и обеспечить безопасность взлета и посадки во дворах получателей посылок.

Перевозка грузов с помощью воздушных дронов служит не только удобству покупателей, но и защите окружающей среды: электрический летательный аппарат, заряжаемый возобновляемой энергией, является гораздо более экологичным, чем поездка в магазин или курьерская доставка.

Ранее сообщалось, что Amazon будет доставлять посылки прямо в гараж заказчика и предлагает открывать стартапы по доставке посылок.