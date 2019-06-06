Русскоязычные скалолазы спасены во время бедствия на горе Рейнир

Рейнджеры Национального парка Маунт-Рейнир спасли группу из четырех скалолазов, терпевшей бедствие на северном склоне горы Рейнир на высоте 13 500 футов (4 100 метров), сообщает пресс-служба парка. Все четверо были госпитализированы в местную больницу. Альпинисты находились в снежной ловушке с понедельника.

Фото: Mount Rainier National Park

Согласно опубликованному пресс-релизу, в понедельник, 3 июня центр связи национального парка получил сообщение об альпинистах, нуждающихся в помощи. Сильный ветер уничтожил их палатку и унес снаряжение, из-за чего группа не смогла продолжить подъем. В тот же день вертолет парка провел воздушную разведку маршрута Либерти-Ридж и обнаружил четырех человек, подающих сигналы бедствия. К сожалению, порывы ветра силой до 30 миль в час (13 м/с) сделали эвакуацию с помощью вертолета невозможной. Запасной план — сбросить альпинистам необходимое снаряжение — также не увенчался успехом. В конце концов погода позволила оставить припасы на 1500 футов (500 метров) ниже терпящих бедствие людей в надежде на то, что они смогут спуститься до этой отметки.

Во вторник, 4 июня рейнджеры предприняли вторую попытку добраться до альпинистов по воздуху. Предварительная разведка показала, что тем удалось спуститься примерно на 250 футов (75 метров) и занять более укрытую от непогоды, но по-прежнему опасную позицию. Они так и не сумели добраться до оставленного для них ниже по склону снаряжения. Когда ветер на время стих, была сделана третья попытка, которую пришлось прервать, когда лагерь альпинистов скрылся под слоем облаков.

Руководство парка запросило у Армии США вертолет «Чинук» с местной военно-воздушной базы. Во вторник вертолет прибыл на место событий с тремя десантниками из спасательного эскадрона и пятью членами батальона общей поддержки и авиации из Портленда. Они попытались провести разведку, но лагерь альпинистов по-прежнему был скрыт облачностью и чрезвычайно ветренной.

Сообщается, что к операции по спасению альпинистов подключились рейнджеры соседней базы. Как сообщили из координационного центра спасателей в четвеерг днем, все 4 туриста спасены и доставлены в местную больницу.

Как удалось узнать “Славянскому Сакраменто”, четверка терпящих бедствие альпинистов начала восхождение из кемпинга Уайт-Ривер в пятницу, 31 мая. Их имена — Евгений Красницкий (Портленд, Орегон), Руслан Хасбулатов (Джерси-Сити, Нью-Джерси), Василий Аушев и Константин Топоров (оба из Нью-Йорк-Сити). Как минимум двое из них, по словам их родственников, являются опытными скалолазами.

“Славянскому Сакраменто” удалось найти профиль некого Руслана Хасбулатова из Нью-Джерси, являющегося программным инженером Luxoft. Ранее он проживал в Махачкале.

Каждый день в попытках спасения группы участвовало около 25 рейнджеров Национального парка Маунт-Рейнир, а также армейские специалисты, сотрудники Национального заповедника Маунт-Бейкер — Сноквалми и персонал Отдела планирования поисково-спасательных работ штата Вашингтон.

Либерти-Ридж является одним из наиболее сложных и опасных маршрутов горы Маунт-Рейнир. Именно там 31 мая 2019 года один человек погиб и двое получили ранения в результате камнепада. Маршрут привлекает опытных альпинистов своими уникальными особенностями и живописными видами дикой природы, сообщает парковая служба.

Гора Райнер находится в штате Вашингтон, 88 км юго-восточнее Сиэтла, ее высота над уровнем моря — 4392 метра. Пик является высочайшей точкой Каскадных гор.