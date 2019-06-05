Городской совет проголосовал за декриминализацию использования и хранения психоделических растений и грибов, сообщает Голос Америки.

Окленд, штат Калифорния, стал вторым американским городом, легализовавшим «волшебные» грибы, после того как несколько свидетелей показали, что употребление грибов, содержащих психоделические вещества, помогло им справиться с депрессией, наркозависимостью и посттравматическим стрессовым расстройством.

Городской совет единогласно проголосовал за декриминализацию использования и хранения «волшебных» грибов и других энтеогенных или психоактивных растений и грибов взрослыми.

Избиратели Денвера в мае одобрили аналогичную меру для лиц старше 21 года.

Подавляющее большинство выступающих поддержало этот шаг, заявив, что такие вещества, как аяуаска и пейот, являются традиционными лекарственными средствами растительного происхождения.