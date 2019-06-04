Иммигранты способствуют экономическому процветанию штатов

Борьба с нелегальной иммиграцией была и остается одним из основных моментов политической платформы президента Дональда Трампа. Но не является ли лицемерием то, что бизнесмен Дональд Трамп продолжает пользоваться экономическими преимуществами иммиграции?

Журналисты новостного агентства Bloomberg собрали статистические данные по 20 крупнейшим штатам США и отметили несомненную связь между процветанием и количеством иммигрантов — как легальных, так и нелегальных.

К примеру, промышленность Калифорнии и Техаса как минимум на 6% полагается на недокументированных иммигрантов, а в сельском хозяйстве Калифорнии доля сезонных работников-нелегалов составляет до 17%.

С момента прихода Трампа на пост президента страны в пяти штатах с наибольшей долей иммигрантов — это Калифорния, Нью-Йорк, Нью-Джерси, Флорида и Техас — рост доходов населения составил более 10%. В пятерке штатов с наименьшим количеством иммигрантов (Индиана, Висконсин, Теннесси, Огайо и Миссури) доходы выросли всего на 8,3% — чуть ниже среднего по стране.

Сходная статистика наблюдается и на рынке труда: во Флориде, где находится роскошный особняк Трампа, за последние 12 месяцев общее количество рабочих мест выросло почти на 6%, а количество занятых в сфере здравоохранения, которая на четверть состоит из иммигрантов — на 31%.

Механизм этой зависимости прост: сильная местная экономика с развитым рынком труда и высокими зарплатами привлекает иммигрантов, которые начинают свой собственный бизнес, платят налоги и создают новые рабочие места.

Поэтому, предупреждают журналисты, Трампу следует быть осторожным в своих желаниях ограничить иммиграцию.

Ранее сообщалось, что уровень безработицы в США достиг самой низкой за последние 50 лет величины.