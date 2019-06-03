Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников предложил установить единый День русской Америки. Об этом российский чиновник сообщил на своей странице в Фейсбуке.

«Что связывает Америку и Вологодскую область? Два континента, нас разделяют тысячи километров. Но истории области и штата Калифорния переплетены, как кружево. Там есть удивительное место – крепость Форт-Росс. Ее основал наш земляк, тотьмич Иван Кусков, – написал Кувшинников в соцсети. – С тех пор прошло уже больше двух веков. И сегодня есть особый повод вспомнить эту веху в истории: стартовала российско-американская конференция «Диалог Форт-Росс». Этот форум проходит ежегодно, и вот он впервые он состоялся на вологодской земле».

В сегодняшних непростых политических реалиях Россия и Америка должны сохранять дружеские отношения, считает губернатор. Он предложил приурочить День русской Америки к дате основания крепости Форт-Росс по старому стилю — 30 августа. Этот праздник может стать днем, когда в России и Калифорнии одновременно проводятся мероприятия и совместные акции.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что российскому президенту была представлена идея о реставрации православной часовни в Форт-Россе.