Геологическое общество Америки: озеро Taxo – третье старейшее пресноводное озеро в мире.

На ежегодном собрании Геологического общества Америки 23 сентября в Анахайме, Калифорния, профессор, доктор Уинифред Кортемайер из Western Nevada College рассказала о своем исследовании, в результате которого она пришла к выводу, что озеро Тахо является третьим старейшим пресноводным постоянным озером в мире. Два других древнейших пресноводных постоянных озера в мире — озеро Байкал в Сибири (возраст 5–10,3 млн лет) и озеро Танганьика в Восточной Африке возраст (8–10 млн лет).

Доктор Кортемайер проводит исследования на озере Тахо с 2005 года и получила докторскую степень по геологии в Университете Невады в Рино в 2012 году.

Озеро Тахо, расположенное вдоль границы Калифорнии и Невады, является крупнейшим высокогорным озером в Северной Америке. Оно было образовано в эпоху плейстоцена, также известную как ледниковый период, примерно от 10 000 до 2,6 миллионов лет назад. Благодаря радиометрическому датированию горных пород и исследованию базальта, который взаимодействовал с водой озера Тахо, доктор Кортемайер определила, что возраст озера составляет 2,3 миллиона лет, т.е. озеро Тахо является старейшим пресноводным постоянным озером Северной Америки и третьим старейшим в мире.

До этого открытия было принято считать, что озеру около “около двух миллионов лет”, об этом пишут многие открытые интернет-ресурсы.

“На основе радиометрического метода датирования 40Ar-39Ar (этот метод датирования измеряет соотношение изотопов 40Ar и 39Ar в горных породах и минералах для определения их возраста. Это более точная и сложная версия метода датирования калия-аргона (K-Ar), прим. “Славянский Сакраменто”) базальтов и трахиандезитов (вулканических пород, прим. “Славянский Сакраменто”), которые впадали в озерные отложения, отложенные в северо-западной части раннего, более мелкого озера, называемого прото-Тахо.

Базальты и трахиандезиты взаимодействовали с современными озерными отложениями в течение трех различных временных интервалов: 2,3 млн лет, 2,0 млн лет и 0,92 млн лет, образуя подушечную лаву со стекловидными палагонитовыми корками, пеперитами и обожженными краями в осадках, среди других гидровулканических особенностей…

Озеро Тахо находится в тектонически активном, протяженном разломно-блоковом бассейне, что позволило озеру последовательно существовать на протяжении миллионов лет, а не поддаваться заполнению осадками, как это типично для большинства озер. Два древнейших пресноводных постоянных озера в мире — озеро Байкал в Сибири (возраст 5–10,3 млн лет, установленный на основе датирования непрерывной осадочной последовательности, полученной с помощью бурения керна) и озеро Танганьика в Восточной Африке (возраст 8–10 млн лет, установленный аналогичным образом путем датирования непрерывной осадочной последовательности, полученной с помощью бурения керна) — также расположены в протяженных разломно-блоковых бассейнах, причем озеро Танганьика занимает одну из самых глубоких впадин Восточно-Африканского разлома,” — говорится в выводах доктора Уинифред Кортемайер.

Elena Kuznetsova, SlavicSac.com