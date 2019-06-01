В Калифорнии готовятся три законопроекта, которые окажут непосредственное влияние на жизнь многих жителей штата.

Первый из них, AB 1482, предложенный членом Ассамблеи Дэвидом Чиу, станет важным для тех, кто снимает свой дом или квартиру. Он ограничит ежегодное повышение арендной платы пятью процентами от самой низкой месячной платы за предыдущие 12 месяцев. Арендная плата может быть дополнительно увеличена пропорционально росту стоимости жизни, но общее увеличение не может быть больше 10% в год.

Положения законопроекта будут действовать до конца 2029 года. До окончания этого срока Департамент жилищного хозяйства и общественного развития должен будет предоставить отчет об эффективности данной меры и ее влиянии на рынок жилья Калифорнии.

Еще один законопроект Дэвида Чиу регулирует медицинское страхование. Согласно положениям билля AB 1611, с 2020 года пациенты, по каким-либо причинам получающие медицинские услуги в госпитале, не участвующем в программе страхования, будут платить за них не более стоимости данных услуг в контрактных госпиталях.

Третий законопроект, SB 29, автором которого является сенатор Мария Елена Дюразо, касается программы Medi-Cal, обеспечивающей услуги здравоохранения для малоимущих. С 1 января 2020 года участниками данной социальной программы смогут становиться лица в возрасте от 19 до 25 лет включительно, не имеющие требуемого иммиграционного статуса. Еще через год максимальный возраст будет повышен до 26 лет, и так далее.