В ответ на “резкую эскалацию нападок на репродуктивный выбор и здоровье по всей стране” губернаторы Калифорнии, Орегона и Вашингтона опубликовали коллективное письмо, призывающее штаты пересмотреть законы и принять свои собственные меры — в кодексе и конституциях штатов — по защите репродуктивной свободы американцев.

Фото: gov.ca.gov

«В отсутствие федерального лидерства по данному вопросу штаты должны подняться и принять свои собственные меры — и в кодексе, и в конституции штата, и посредством развития планирования семьи и образования, — чтобы защитить право каждого американца на репродуктивную свободу, – написали губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, губернатор Орегона Кейт Браун и губернатор Вашингтона Джей Инсли. – Решение по делу “Роу против Уэйда” является установленным прецедентом, но недавно принятые в отдельных штатах откровенно неконституционные законы вынуждают нас предпринять немедленные действия, подтверждающие нашу давнюю решимость защищать фундаментальные права женщин».

Также губернатор Ньюсом подписал «Декларацию репродуктивной свободы», подтверждающую решимость Калифорнии защищать репродуктивный выбор женщин, рассказывать калифорнийцам о правах на репродуктивную свободу, приветствовать осуществление женщинами своих репродуктивных прав и служить примером для других штатов, которые желают обеспечить женщинам полную репродуктивную свободу.

«Калифорния с гордостью поддерживает Орегон и Вашингтон в призыве ко всем штатам страны усилить свои законы по поддержке равноправия и свободы женщин, защитив их репродуктивную свободу», – сказал губернатор Ньюсом.

Обращение губернатора прозвучало на фоне сообщений из 5 штатов, где приняты либо принимаются жесткие законы об абортах.