Разработано уникальное приложение для дальнобойщиков

Профессия дальнобойщика становится все более востребованной в Соединенных Штатах. Она дает возможность получать стабильный доход, содержать семью, увидеть самые разные уголки Америки, и при этом не требует длительного обучения.



Тем не менее, начинающие водители могут столкнуться с рядом трудностей. Управление грузовиком (траком) достаточно серьезно отличается от техники вождения легкового автомобиля. Кроме этого, езда на дальние расстояния по незнакомой местности чревата различными неожиданностями. Незнакомые дорожные развязки, неожиданные ремонтные работы, непредвиденные аварии и пробки могут привести к тому, что водители выбиваются из назначенного графика, к чему, к сожалению, далеко не все компании готовы относиться с пониманием.

Именно для того, чтобы максимально облегчить дальнобойщикам пребывание на дорогах, был разработан уникальный стартап Ezlogz. Это специальное приложение, представляющее собой встроенный планировщик Trucker Trip Planner. Приложение способно максимально точно рассчитать предполагаемое время прибытия в режиме реального времени. При расчете Ezlogz учитывает различные аспекты поездки, к примеру, текущую ситуацию на маршруте, рабочее время водителя грузовика, необходимые ему перерывы на отдых, ограничения скорости и текущие погодные условия. Таким образом, дальнобойщик всегда имеет возможность точно предвидеть, когда он прибудет в пункт назначения.

Более того, приложение помогает не только рассчитать, но и спланировать маршрут так, чтобы максимально сэкономить время, деньги и ресурсы, сделав поездку намного более предсказуемой, безопасной и логичной. Ezlogz не только помогает водителям сориентироваться, но и, по сути, представляет собой социальную платформу, позволяющую взаимодействовать с другими дальнобойщиками, семьей и друзьями, мгновенно хранить и извлекать важные документы и даже сканировать их, делиться видео и фотографиями и т.д.

При этом приложение Ezlogz чрезвычайно удобно в использовании, и разработано на нескольких языках специально для того, чтобы помочь водителям-эмигрантам адаптироваться к американским дорогам. В частности, помимо английского, существуют версии Ezlogz на русском, украинском, испанском и французском языках. Для установки приложения не требуется длительных годовых контрактов, а ежемесячная оплата за пользование продуктом совсем не высока.

Еще одним достоинством новой разработки можно назвать массу полезной информации, предоставляемой приложением. Помимо карт, помогающих спланировать поездку, сюда относятся сведения о магазинах запчастей, автомойках и автосалонах, доступных парковках, автозаправках и ценах на бензин и даже… карты достопримечательностей, расположенных по маршруту следования! Словом, Ezlogz действительно стал новым и на данный момент уникальным продуктом, разработанным для максимального облегчения жизни дальнобойщиков.

Скачать приложение можно в Apple Store или в Google Play для Android.

Ксения Кирилова