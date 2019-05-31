Городской служащий в Вирджинии убил 11 человек

Трагедия произошла в курортном городе Вирджиния-Бич, передает Голос Америки.

Недовольный городской служащий открыл огонь в муниципальном центре города Вирджиния-Бич, штат Вирджиния. Он убил 11 человек, ранил еще не менее шестерых (один из раненых – полицейский), после чего покончил с собой или был убит в перестрелке с полицией.

Об этом сообщил начальник полиции города Джеймс Севера. Он добавил, что точные обстоятельства трагедии еще неизвестны – начато расследование.

По словам Серверы, преступник долгое время работал в муниципалитете Вирджинии-Бич, вероятно причиной его действий стало недовольство.

Вирджиния-Бич – популярный курорт на Атлантическом побережье США. Его население – около 450 тыс человек.