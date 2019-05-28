Американский моряк намеревался передать военные секреты России

Стивена Келлога уволили и приговорили к трем годам заключения, передает Голос Америки.

Петти-офицер (старшина 2 класса) Военно-морских сил США Стивен Келлог признался в нарушении положений закона «О шпионаже» и был приговорен судом к трем годам заключения. Как сообщили в Следственном управлении (СУ) ВМС США, Келлог сознался в том, что в его распоряжении оказалась секретная информация о военных кораблях с ядерными силовыми установками, которую он планировал передать журналисту и затем сбежать в Россию.

Келлог хотел опубликовать секретные материалы о работе ВМС и признался в планах передачи такой информации российской стороне. Джефф Хьюстон из СУ ВМС США подтвердил эти данные в письме Associated Press.

Cогласно материалам военно-морского суда, 26-летний Келлог пытался наладить контакты с «Севмашем», крупнейшим российским судостроительным предприятием – производителем атомных подлодок. Он признал, что передача секретной информации могла нанести ущерб американским производителям атомных военных кораблей, и, таким образом, навредить интересам США в целом.

Власти узнали о его планах случайно благодаря инциденту, который произошел 27 августа прошлого года в аэропорту Сан-Диего. Келлог, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, пытался вылететь в Нью-Йорк рейсом компании Delta Air Lines. Сотрудники авиаперевозчика не пустили его на борт из-за агрессивного поведения, говорится в материалах суда.

Позже выяснилось, что Келлог купил билет в один конец. В Нью-Йорке он собирался встретиться со своим бывшим одноклассником, который работал журналистом, и рассказать ему некую «громкую историю». Келлог знал, что если эта информация станет достоянием общественности, то потенциальные противники США смогут получить данные о характеристиках американских военных кораблей с ядерными энергетическими установками (ЯЭУ).

Келлог начал службу в 2014 году. Он был одним из электриков, обслуживавших корабельную ЯЭУ, имел доступ к секретной информации. Келлог служил на атомном авианосце “Карл Винсон” (USS Carl Vinson) с 2016 по 2018 год и обладал фотографической памятью. Келлог рассказывал своему соседу по квартире о планах побега в Россию, искал в интернете информацию о полетах в Москву и контактные данные одного из российских констульств. Он отправил электронное письмо на корпоративный адрес компании «Севмаш», и звонил в эту компанию шесть раз. У Associated Press нет информации о том, получил ли американец ответ из «Севмаша».

Примерно в то же время Келлог рассказал другу о том, что он хотел бы уйти из ВМФ и «стать Эдом Сноуденом», имея в виду бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности США, сбежавшего в Россию.

Хотя Келлог признал себя виновным в нарушении нескольких положений закона «О шпионаже», его адвокаты заявили перед вынесением приговора, что он не является шпионом, а его поведение – результат проблем с выпивкой и глубокой депрессии. Люди, лично знающие Келлога, характеризуют его как безвредного человека, который пытался привлечь к себе внимание. Адвокаты также указали на то, что перед полетом в Нью-Йорк Келлог оставил паспорт в своей квартире в Сан-Диего, что противоречит версии о его планах сбежать в Россию после слива секретной информации в прессу.

Келлог также признался, что фотографировал объекты с секретной информацией о ядерной программе ВМС на своем корабле, а затем отправлял фотографии отцу и бывшей девушке. Он сообщил властям, что хранил секретные материалы в своей каюте, что является нарушением регламента. Суд понизил его в звании и уволил с военной службы за недостойное поведение с лишением прав и привилегий.