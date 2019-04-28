Впервые в истории страны организация сатанистов The Satanic Temple была официально признана Налоговой службой США как церковь.

Изначально основатели Храма Сатаны отказывались регистрироваться в качестве освобожденной от налогов организации в знак протеста против закона, защищающего участие церквей в финансировании политических кандидатов. Однако затем они изменили свое мнение.

«В свете теократических нападок на принцип отделения Церкви от Государства, ставящих одно из религиозных мировоззрений в привилегированное положение, мы считаем, что принятие освобождения от налогов поможет нам заявить о своем праве на равное признание, одновременно отметая все подозрения в том, что мы не подходим под критерии настоящей религиозной организации, – сказал один из основателей Храма Сатаны Люсьен Гривз. – Поскольку “верующие” все чаще становятся привилегированным классом, мы должны сделать так, чтобы эта привилегия была доступной для всех, и чтобы суеверие не получало эксклюзивных прав на нетеистические религии».

Многочисленные попытки Храма Сатаны участвовать в общественной сфере наравне с другими религиозными группами часто сталкивались с дискриминацией со стороны чиновников, которые подвергали сомнению и насмешкам убеждения его прихожан. Официальный статус церкви подтвердит права членов Храма Сатаны как исповедующих религию.