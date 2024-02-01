За разгром алтаря сатанистов христианскому консерватору грозит до двух лет тюрьмы.

В декабре прошлого года бывший военный летчик, кандидат от республиканской партии в Палату представителей штата Миссисипи, “христианский консерватор” 36-летний Майкл Кассиди разрушил сатанинский алтарь и обезглавил фигуру Бафомета, которая стояла в холле Капитолия Айовы. “Храм сатаны” потребовал с него 6,3 тыс долларов компенсации.

Ранее «Храму Сатаны» (The Satanic Temple), основанному в США 10 лет назад и официально признанному властями США в качестве религиозной организации, в рамках действующих регулирований Айовы, позволяющих устанавливать инсталляции на религиозные темы в течение двух недель в период зимних праздников, разрешили разместить свою экспозицию в Капитолии Айовы.

Экспозиция включала статую Бафомета – фигуру с головой козла и венок с пентаграммой. Очевидно, она вызвала возмущение у Кассиди и он, “управляемый Словом Божьим, а не чиновничьими декретами, решил действовать”, рассказал он консервативному интернет-изданию Sentine.

Теперь Кассиди предъявлено обвинение в совершении уголовного преступления на почве ненависти, сообщила на этой неделе прокуратура округа Полк, которая пришла к выводу, что бывший военный летчик преднамеренно уничтожил чужое имущество, руководствуясь чувством религиозной ненависти. Мужчине грозят до двух лет тюрьмы и штраф в размере $8 500.

“Согласно Первой поправке Конституции, все религии имеют равные права на общественном форуме. Как американцы, мы имеем полное право быть здесь, как и все остальные,” — сказал министр “Храма Сатаны” Мортимер Адрамелех радиостанции WHO of Des Moines.

“Решение прокуратуры округа Полк перевести обвинения в тяжкое преступление и назвать его преступлением на почве ненависти является похвальным признанием подлинного религиозного положения “Храма Сатаны. Сатанинский Храм выражает искреннюю благодарность своему сообществу, сторонникам и союзникам, которые предложили свою поддержку и будут продолжать предоставлять обновленную информацию о развитии этого дела,” – говорится в заявлении религиозной организации.