Сатанисты заботятся о сохранности аризонского шоссе

Отделение организации «Храм Сатаны» в Аризоне взяло под опеку участок шоссе, сообщает телеканал News 4.

Программа «Adopt a Highway» в прошлом не раз использовалась для саморекламы такими неоднозначными группами как герлскауты, нео-наци и Kу-Клукс-Клан, передают местные журналисты. Теперь об одной из дорог Аризоны будет заботиться новый спонсор – сатанисты.

“Цель нашего комитета – убедиться в том, что мы удовлетворяем требованиям для получения в Управлении транспорта разрешения на уборку дорог, благодаря которому мы можем установить на своем участке шоссе знаки с нашим именем. Для этого Комитет по уборке шоссе будет следить за тем, чтобы во время работы все волонтеры соблюдали безопасность и следовали приведенным в разрешении правилам”, – говорится в блоге сатанистов Аризоны.

«Храм Сатаны» придерживается основного принципа, который гласит: «со всеми созданиями следует стремиться поступать с состраданием и сопереживанием в разумных пределах», и именно с учетом этого аризонское отделение принимает участие в данной общественной акции.

Каждый год мусор на дорогах страны отравляет водоемы и почву, поедается животными и становится причиной 25 000 аварий.

“В Аризоне мы ежегодно убираем с дорог 590 тонн мусора, что обходится нам в 3 миллиона долларов и 150 тысяч человеко-часов труда. Наше отделение «Храма Сатаны» желает помочь остальным жителям Аризоны жить в чистом и красивом штате”, – сказали в местном отделении сатанинской организации.

В течение года, в рамках государственной программы Adopt a Highway, отделение “Храма Сатаны” проведет вдоль участка шоссе 8 уборок. По завершении работ прихожане храма планируют установить на обочине знак, рассказывающий людям о стремлении религиозной организации сохранить красоту Аризоны.